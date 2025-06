EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 7,16 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 7,16 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,19 EUR. Bei 7,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 753.850 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,37 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 41,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,96 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 199,98 Mio. EUR, gegenüber 208,73 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,19 Prozent präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,470 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

