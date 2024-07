EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 8,64 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 8,64 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 8,46 EUR. Bei 8,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 300.144 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,39 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 182,29 Prozent. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,22 EUR. Mit Abgaben von 16,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 14,40 EUR angegeben.

EVOTEC SE ließ sich am 22.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,12 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 208,73 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 13,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 14.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von EVOTEC SE.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,224 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

