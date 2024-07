EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Montagvormittag

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 8,54 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 1,7 Prozent auf 8,54 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 8,47 EUR. Bei 8,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.577 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 185,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2024 auf bis zu 7,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 15,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,00 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 22.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 208,73 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,245 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

