EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 8,16 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,16 EUR. Mit einem Wert von 8,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.662 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,00 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 37,99 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,68 EUR aus.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 184,89 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 196,28 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR einfahren.

