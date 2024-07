EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tritt am Vormittag auf der Stelle

Kurs der EVOTEC SE

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der EVOTEC SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 8,70 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:00 Uhr bei der EVOTEC SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 8,70 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,70 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 13.574 Stück.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,39 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 180,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2024 bei 7,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,40 EUR an.

EVOTEC SE gewährte am 22.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,12 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,28 Prozent auf 208,73 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,224 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Plus