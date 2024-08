EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Mittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 6,78 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 6,78 EUR nach oben. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,79 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 234.218 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 23,44 EUR markierte der Titel am 16.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 245,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,31 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,60 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 170,28 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 182,12 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Am 05.11.2025 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,528 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: MDAX letztendlich in Grün

XETRA-Handel: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester