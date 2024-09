EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 6,39 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 6,39 EUR. Bei 6,47 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 60.854 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,69 EUR erreichte der Titel am 28.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 239,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,81 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 182,12 Mio. EUR – ein Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,623 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

