EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Minusbereich

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 31.05.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 26,03 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 25,51 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,27 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 114.609 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.09.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 43,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (20,16 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 29,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 40,83 EUR angegeben.

Am 11.05.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,41 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 164,67 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 133,09 EUR umgesetzt worden waren.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,262 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie in Grün: EVOTEC erwirbt Zelltherapie-Produktionsanlage in Italien

EVOTEC-Aktie im Minus: EVOTEC kooperiert mit Almirall bei Dermatologie

EVOTEC-Aktie gefragt: EVOTEC arbeitet mit Sernova bei Ersatztherapie gegen Diabetes zusammen

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images