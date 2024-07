EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 8,67 EUR zu.

Um 09:00 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 8,67 EUR nach oben. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,67 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,67 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.177 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 181,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2024 (7,22 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,78 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,40 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 22.05.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,15 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 208,73 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,224 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

