Nestlé spricht wohl mit One Rock über Wassermarken in Nordamerika - Aktie freundlich

Nestlé führe exklusive Gespräche über einen Verkauf mit der Private-Equity-Firma One Rock Capital Partners LLC, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen. Die Marken, die zum Verkauf stehen, könnten mit mehr als 4 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden bewertet werden, sagte eine der Personen.

Sollten die Verhandlungen erfolgreich sein, könne eine Transaktion bereits im Februar verkündet werden. Es sei jedoch noch völlig offen, ob eine Einigung erzielt werde, berichtet Reuters weiter.

Nestlé wollte sich auf Nachfrage des Wall Street Journal nicht zu dem Bericht äußern.

Der Konzern hatte im Juni vergangenen Jahres angekündigt, sein Wassergeschäft neu auszurichten und Optionen zu prüfen, darunter auch einen möglichen Verkauf der Mehrheit am Nestlé-Wassergeschäfts in den USA und Kanada.

Die Nestlé-Aktie notiert derweil an der SIX 0,51 Prozent im Plus bei 103,04 Franken.

