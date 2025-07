Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Vormittag an Fahrt

Nestlé im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 77,19 CHF.

Das Papier von Nestlé legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 77,19 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 77,27 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,06 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 254.751 Nestlé-Aktien.

Am 23.07.2024 markierte das Papier bei 95,08 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,18 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,66 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 CHF ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,50 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,34 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

