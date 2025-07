Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag gefragt

So entwickelt sich Nestlé

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 77,68 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 77,75 CHF zu. Mit einem Wert von 77,06 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.207.470 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2024 erreicht. 22,40 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,82 CHF ab. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 6,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 86,50 CHF angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,34 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr bedeutet

Nestlé-Aktie tiefer: Durchsuchung bei Nestlé wegen behandeltem Mineralwasser - Nestlé gibt Entwarnung

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient