Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 76,97 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 76,97 CHF. Bei 77,18 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,18 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 686.974 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2024 markierte das Papier bei 95,08 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 23,53 Prozent zulegen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF ab. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 5,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,06 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,50 CHF.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,34 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

