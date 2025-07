Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé büßt am Mittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 76,72 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 76,72 CHF nach. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 76,72 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,18 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 333.283 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,08 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,93 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,82 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,50 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

