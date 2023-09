Airbus-Aktie tiefer: Airbus und Air France in Gesprächen über JV zu A350-Komponenten

So stuften die Analysten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im vergangenen Monat ein

Heute im Fokus

China will Chipbranche offenbar mit 40-Milliarden-Fonds anschieben. Vodafone will Netzabdeckung mit Amazons Internet-Satelliten erweitern. Rheinmetall will bei Kampfjet offenbar mit Lufthansa kooperieren. Airbus und Air France in Gespräche über JV zu A350-Komponenten. ENCAVIS erweitert Solar-Portfolio in Spanien mit 28-MW-Solarpark. Der Westen will Vereinigte Arabische Emirate vor Handel mit Russland warnen. China: Caixin-Dienstleisterstimmung trübt sich deutlich ein.