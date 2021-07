Zalando expandiert nach Estland, Lettland, Kroatien - Zalando-Aktie im Minus

Aktien in diesem Artikel Zalando 96,68 EUR

Wie der Online-Modehändler mitteilte, startet die Online-Plattform in den drei Ländern am Donnerstag. Angeboten werden mehr als 300.000 Produkte von mehr als 1.400 Marken, von denen viele laut Zalando erstmals in diesen drei Ländern erhältlich sind.

Zalando weitet zudem sein Partnerprogramm in Osteuropa auf insgesamt sechs neue Länder aus - neben Estland, Lettland und Kroatien sind dies Litauen, Slowenien und die Slowakei. Damit können Modefirmen, auch lokale, ihre Produkte über die Zalando-Plattform in den sechs neuen Ländern sowie europaweit anbieten.

"Damit sind wir 2021 in insgesamt sechs neue Märkte expandiert", sagte Sarah Guerrier, Acting General Manager Central and Eastern Europe bei Zalando.

Die Zalando SE will 2022 auch nach Ungarn und Rumänien expandieren. Derzeit ist der Berliner MDAX-Konzern laut Mitteilung in 23 Ländern präsent mit den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik.

Die Zalando-Aktie gibt via XETRA zeitweise um 1,02 Prozent auf 96,90 Euro nach.

