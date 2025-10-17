DAX23.868 -1,7%Est505.612 -0,7%MSCI World4.276 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.486 -0,3%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,24 +0,4%Gold4.247 -1,8%
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
Notierung im Blick

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia reagiert am Freitagnachmittag positiv

17.10.25 16:08 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 214,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
178,46 EUR -6,50 EUR -3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Expedia konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 214,21 USD. In der Spitze legte die Expedia-Aktie bis auf 214,57 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 213,76 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 36.540 Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 240,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 39,13 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD.

Expedia gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer

In eigener Sache

Nachrichten zu Expedia Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

