Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Expedia zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 214,21 USD.

Das Papier von Expedia konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 214,21 USD. In der Spitze legte die Expedia-Aktie bis auf 214,57 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 213,76 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 36.540 Aktien.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 240,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 39,13 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD.

Expedia gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

