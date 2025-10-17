Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Expedia im Blick

Die Aktie von Expedia gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 215,51 USD.

Das Papier von Expedia legte um 20:06 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 215,51 USD. Bei 216,00 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,76 USD. Zuletzt wechselten 152.109 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 240,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 65,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 06.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Expedia rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Expedia-Aktie in Höhe von 14,26 USD im Jahr 2025 aus.

