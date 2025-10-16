Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Expedia befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,5 Prozent auf 212,87 USD ab.

Die Expedia-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 212,87 USD. Die Expedia-Aktie gab in der Spitze bis auf 212,70 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 218,27 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 179.657 Expedia-Aktien den Besitzer.

Bei 240,60 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Abschläge von 38,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD gegenüber 2,80 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3,79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 3,56 Mrd. USD umgesetzt.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 23,31 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer