Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Expedia am Abend auf rotes Terrain
Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Expedia-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 216,89 USD abwärts.
Die Expedia-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 216,89 USD. In der Spitze fiel die Expedia-Aktie bis auf 215,21 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 224,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 224.423 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 240,60 USD. 10,93 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 130,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 66,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Expedia seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Expedia am 07.08.2025. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,80 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 23,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert
Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins
Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
