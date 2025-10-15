DAX24.208 -0,1%Est505.610 +1,1%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,27 -0,8%Nas22.783 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1622 +0,1%Öl62,32 +0,1%Gold4.197 +1,3%
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia zeigt sich am Nachmittag freundlich

15.10.25 16:08 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Expedia. Zuletzt ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 224,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
189,46 EUR 6,82 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Expedia konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 224,24 USD. Die Expedia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 225,25 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 224,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.598 Expedia-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 240,60 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 6,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 07.08.2025 lud Expedia zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,48 USD, nach 2,80 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 3,79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,56 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Expedia.

Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2028 23,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

