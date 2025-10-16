Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 217,60 USD.

Die Expedia-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 217,60 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Expedia-Aktie bei 217,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 218,27 USD. Bisher wurden heute 16.985 Expedia-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 240,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 9,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 130,38 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 66,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 07.08.2025. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,80 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 3,79 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 3,56 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Expedia rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2028 23,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

