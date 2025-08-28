DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.538 -0,2%Nas21.459 -1,1%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Blick auf Expedia-Kurs

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend höher

29.08.25 20:24 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend höher

Die Aktie von Expedia zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 215,27 USD.

Expedia Inc.
181,14 EUR 1,04 EUR 0,58%
Um 20:06 Uhr sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 215,27 USD zu. Die Expedia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 216,03 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 215,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 136.302 Expedia-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 216,49 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 126,46 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 41,26 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,56 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,79 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 30.10.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2025 14,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

