Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Mittwochabend mit Einbußen

Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 213,74 USD.

Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 213,74 USD. Die Abwärtsbewegung der Expedia-Aktie ging bis auf 213,38 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,74 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.766 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 240,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Mit einem Kursverlust von 39,00 Prozent würde die Expedia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Expedia-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden.

Expedia gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 3,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,56 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 14,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

