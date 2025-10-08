Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Nachmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 214,49 USD.

Die Aktie verlor um 15:47 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 214,49 USD. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 214,02 USD. Bei 217,74 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Expedia-Aktien beläuft sich auf 26.690 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 240,60 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,21 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen.

Am 07.08.2025 hat Expedia die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,56 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Expedia dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 14,27 USD je Aktie belaufen.

