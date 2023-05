Ausblick: Infineon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

In Reaktion auf den US-amerikanischen CHIPS and Science Act - ein im August 2022 beschlossenes Förderpaket für die amerikanische Halbleiterindustrie in Höhe von 52 Milliarden US-Dollar - verabschiedete die EU nun ihren eigenen EU Chip Act. Die europäische Halbleiter-Offensive hat ihre Tücken, meinen Experten. Doch Infineon, Intel & Co. dürften sich dennoch freuen.