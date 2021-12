S&T-Aktie dreht ins Minus: S&T lässt Vorwürfe von Viceroy prüfen - sieht "Fehleinschätzung"

Aktien in diesem Artikel S&T 15,49 EUR

Viceroy Research habe in seinem Report zahlreiche weitreichende Fehleinschätzungen getroffen, die einer objektiven Prüfung nicht standhalten würden, sagte Unternehmenschef Hannes Niederhauser am Dienstag in Linz. Viceroy Research habe S&T vor der Veröffentlichung seines Reports nicht kontaktiert, um die darin erhobenen Vorwürfe auch nur ansatzweise zu validieren. Zur Untermauerung der Aussagen in der Stellungnahme habe das Unternehmen eine externe Prüfung durch Deloitte in Auftrag gegeben. Sobald das Ergebnis dieser unabhängigen Untersuchung vorliege, werde S&T dazu weiter Stellung nehmen.

Zusätzlich werde vom Aufsichtsrat ein externer, unabhängiger Experte als Chief Compliance Officer bestellt, teilte das im SDAX notierte Unternehmen mit. Dieser soll zukünftig die Themen Recht, Compliance und Corporate Governance im S&T-Vorstand übernehmen. Die im Rahmen des sogenannten "TTS"-Programms (Trust-Transparency-Share) eingeleiteten Maßnahmen sollen wie geplant fortgesetzt werden. So soll unter anderem die Komplexität der Unternehmensstruktur reduziert und ein neuer Wirtschaftsprüfer bestellt werden. Der Aufsichtsrat werde der Hauptversammlung im kommenden Jahr vorschlagen, KPMG als neuen Prüfer ab dem Geschäftsjahr 2022 zu bestellen.

Hinter Viceroy Research steckt der spätestens seit der Wirecard-Pleite bekannte Spekulant Fraser Perring. In dem Skandal um den Zahlungsabwickler hatte er zu den frühen Mahnern gehört. Seitdem hat er in Deutschland vor allem mit seinen Berichten über den Leasingspezialisten GRENKE und dem Immobilienunternehmen Adler Group (ADLER) von sich reden gemacht. Die Aktienkurse der beiden Unternehmen stürzten nach Vorwürfen ebenfalls stark ab und konnten sich seitdem nur etwas davon erholen. Die Aktie von S&T zeigte sich nach der Stellungnahme zunächst erholt und legte vorbörslich um mehr als 5 Prozent.

Eine Stellungnahme von S&T zu den vor kurzem erhobenen Vorwürfen des spekulativen Short-Sellers Viceroy Research hat den Kurs der S&T-Aktien am Dienstag nur kurz angetrieben. Nach einem Aufschlag von fast sechs Prozent zur Eröffnung drehte der Kurs ins Minus und verlor zuletzt 1,63 Prozent auf 15,70 Euro. Allerdings hatten sich die Papiere zuvor vom jüngsten Tief bei 12,36 Euro bereits um fast 30 Prozent erholt.

In der vorvergangenen Woche hatte Viceroy Research schwere Vorwürfe gegen den IT-Dienstleister erhoben. Dessen Aktienkurs war daraufhin um bis zu 34 Prozent eingebrochen. Nun hat S&T hierzu Stellung bezogen und lässt die Vorwürfe vom externen Gutachter Deloitte prüfen. Viceroy Research habe in seinem Report zahlreiche weitreichende Fehleinschätzungen getroffen, die einer objektiven Prüfung nicht standhalten würden, hieß es von S&T.

Analyst Tim Wunderlich von der Privatbank Hauck & Aufhäuser hatte die Vorwürfe des Short-Sellers jüngst in einer Studie als nicht haltbar bewertet. Analyst Tim Schuldt von Pareto Securities nannte die Anschuldigungen von Viceroy Research "nicht übermäßig beunruhigend".

