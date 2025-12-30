DAX24.939 ±0,0%Est505.978 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 +0,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.617 -1,0%Euro1,1930 +0,4%Öl65,60 -0,1%Gold5.091 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 PUMA 696960 SAP 716460 NVIDIA 918422 CSG Group A420X0 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil: 25.000-Punkte außer Reichweite -- PUMA mit neuem Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Top News
Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach Sprung über 25.000er-Marke die Puste aus - wenig Bewegung Fed & Bilanzen im Blick: DAX geht nach Sprung über 25.000er-Marke die Puste aus - wenig Bewegung
Die besten CFD-Trading-Apps für Smartphones 2025 Die besten CFD-Trading-Apps für Smartphones 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

EZB ändert Leitlinien für Implementierung der Geldpolitik

27.01.26 12:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Änderungen ihrer Leitlinien zur Implementierung der Geldpolitik veröffentlicht, die ab 30. März gelten. Die Änderungen betreffen unter anderem den bedingten Zugang von in Abwicklung befindlichen, aber noch offenen Banken zu geldpolitischen Geschäften des Eurosystems und die Zulassung in digitaler Form gespeicherter Assets als Reposicherheiten.

Wer­bung

Der Zugang in Abwicklung befindlicher Banken zu geldpolitischen Geschäften des Eurosystems hängt laut der Mitteilung von der Erfüllung bestimmter Bedingungen ab. Beispielsweise muss die Aufsichtsbehörde bestätigen, dass der Geschäftspartner die regulatorischen Mindestanforderungen an die Eigenmittel einhalte. Ein Beispiel für eine "offen" abgewickelte Bank war die spanische Banco Popular, die von Santander übernommen wurde. Die Regelung betrifft keine Banken, die von der EZB als "gescheitert oder wahrscheinlich gescheitert" eingestuft werden.

Außerdem werden laut EZB-Mitteilung bestimmte temporäre Asset-Klassen in den allgemeinen Sicherheitenrahmen integriert, während andere für die Nutzung als Sicherheiten wegfallen. Dies diene der stärkeren Harmonisierung des Sicherheitenrahmens, teilte die EZB mit.

Um das Eurosystem vor möglichen Wertverlusten bei Sicherheiten im Falle negativer klimabedingter Übergangsschocks zu schützen, wird zudem ein Klimafaktor eingeführt. Diese Maßnahme gilt ab 15. Juni.

Wer­bung

Akzeptiert werden am 30. März auch marktgängige Assets, die von Zentralverwahrern (CSDs) unter Nutzung von DLT-Diensten (Distributed Ledger) begeben werden. Wie andere Assets müssen auch sie die Kriterien für die Notenbankfähigkeit und die Anforderungen an das Sicherheitenmanagement erfüllen, wie die EZB mitteilte. Das Eurosystem behalte sich das Recht vor zu prüfen, ob solche Instrumente wesentliche Risiken bergen, die die Rechte des Eurosystems als Sicherheitennehmer beeinträchtigen könnten.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 07:00 ET (12:00 GMT)