DAX23.503 +0,2%Est505.600 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -2,8%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.162 -0,5%Euro1,1573 ±0,0%Öl62,34 -0,5%Gold4.164 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

EZB/De Guindos: Bisher keine Übertragung höherer französischer Spreads

26.11.25 10:26 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die ungünstige Entwicklung der Finanzierungskosten des französischen Staats hat nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bisher keine nachteiligen Auswirkungen für den Rest des Euroraums gehabt. "Die Spreads von Staatsanleihen der meisten Länder des Euroraums haben sich angenähert. Dies ist auf Rating-Anhebungen, nachlassende Abwärtsrisiken für das Wachstum und eine Flucht in die Sicherheit in Richtung des Euroraums zurückzuführen", sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos bei der Vorstellung des halbjährlichen Finanzstabilitätsberichts. Er fügte hinzu: "Nur die französischen Spreads haben sich ausgeweitet, aber bisher gibt es keine Übertragungseffekte."

Wer­bung

Die EZB verfügt über verschiedene Instrumente zur Spread-Kontrolle, die sie derzeit aber nicht einsetzt. In ihrem geldpolitischen Statement betont sie jedoch regelmäßig, dass mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) ein solches Werkzeug bereitstehe.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 04:27 ET (09:27 GMT)