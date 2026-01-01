DAX24.611 +0,5%Est505.837 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 +1,8%Nas23.242 -0,8%Bitcoin76.212 +0,9%Euro1,1724 -0,2%Öl60,55 -0,6%Gold4.389 +1,7%
EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im November beschleunigt

02.01.26 10:12 Uhr

DOW JONES--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat im November zugenommen. Laut einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 3,1 (Oktober: 2,9) Prozent. Gegenüber dem Vormonat nahm die Kreditvergabe um 9 (5) Milliarden Euro zu.

Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum erhöhte sich mit einer Jahresrate von 2,6 (2,3) Prozent. Die Kreditvergabe an Private nahm um 3,4 (2,9) Prozent zu, die an den Staat um 0,7 (0,6) Prozent. Das Volumen der Kredite an private Haushalte erhöhte sich mit einer Jahresrate von 2,9 (2,8) Prozent. Das Volumen der Kredite für den Hauskauf stieg um ebenfalls 2,9 (2,8) Prozent, und das der Konsumentenkredite um 5,5 (5,0) Prozent.

Die Geldmenge M3, deren wichtigster bilanzieller Gegenposten die Kredite sind, erhöhte sich im Oktober mit einer Jahresrate von 3,0 (2,8) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 2,7 Prozent erwartet. Die Jahreswachstumsrate der engeren Geldmenge M1 betrug 5,0 (5,2) Prozent. M1 umfasst neben dem umlaufenden Bargeld die Sichteinlagen bei Banken.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 04:12 ET (09:12 GMT)