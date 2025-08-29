EZB-Protokoll: Ratsmitglieder warten auf mehr Klarheit

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Zinspause bei der Sitzung vom 23. und 24. Juli fortgesetzt. Aus dem nun veröffentlichten Protokoll geht hervor, dass der EZB-Rat die hohe Unsicherheit als Hauptgrund für das Verharren im Wartemodus anführt. Man wolle die Ergebnisse der Handelsgespräche sowie die weitere Entwicklung der Konjunktur und Inflation abwarten. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen und spiegele das Bedürfnis wider, die Transmission früherer Zinssenkungen vollständig zu beurteilen.

Ein zentrales Thema der Sitzung waren die globalen Handelsspannungen, insbesondere die Zölle der USA. Die EZB-Ratsmitglieder befürchteten, dass die Unsicherheiten die Investitions- und Konsumlaune von Unternehmen und Haushalten trüben könnten. Gleichzeitig wurde die Resilienz der europäischen Wirtschaft im ersten Quartal 2025 positiv zur Kenntnis genommen. Einige Ratsmitglieder sehen in dem unerwartet kräftigen Wachstum jedoch eher einen Vorzieheffekt - also Exportgeschäfte, die in Erwartung höherer Zölle vorgezogen wurden - und weniger einen Ausdruck nachhaltiger Stärke.

Mit dem Beschluss, die Zinsen unverändert zu lassen, bekräftigte die EZB ihren datenabhängigen und "von Sitzung zu Sitzung" ausgerichteten Ansatz. Die Währungshüter möchten keine voreiligen Entscheidungen treffen, sondern die Entwicklung weiterer Wirtschaftsindikatoren wie der Industrieproduktion und des Handels abwarten. Die Ratsmitglieder versprachen sich von der nächsten Runde der EZB-Stabsprojektionen im September ein klareres Bild.

