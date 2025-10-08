EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 29,7 Millionen zu
08.10.25 10:54 Uhr
DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen drei Banken 29,7 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten vier Banken eine Summe von 45,2 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,35 (zuvor: 4,34) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.
October 08, 2025 04:55 ET (08:55 GMT)