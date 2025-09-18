EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 50,5 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen vier Banken 50,5 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten vier Banken eine Summe von 49 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,32 (zuvor: 4,58) Prozent. An den Märkten wird für Mittwoch eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte eingepreist. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

September 17, 2025 04:54 ET (08:54 GMT)