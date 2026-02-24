DAX24.964 -0,1%Est506.109 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 -4,1%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.620 -2,0%Euro1,1783 ±-0,0%Öl71,30 -0,3%Gold5.176 -1,0%
Heute im Fokus
Neue US-Zölle in Kraft getreten: DAX etwas leichter -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung -- PayPal, SAP, Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx, Alibaba & Co. im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: KI-Agenten greifen Unternehmenssoftware an - PayPal vor Übernahme? Märkte unter Druck! Hot Stocks heute: KI-Agenten greifen Unternehmenssoftware an - PayPal vor Übernahme? Märkte unter Druck!
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 2,648 Milliarden Euro zu

24.02.26 12:05 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 2,648 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 37 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,928 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 25. Februar valutiert und ist am 27. Mai fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im November begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 3,576 Milliarden Euro hatte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 06:05 ET (11:05 GMT)