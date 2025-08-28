DAX24.091 -0,3%ESt505.385 ±0,0%Top 10 Crypto15,98 +2,2%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.734 -0,4%Euro1,1593 -0,5%Öl66,96 -0,4%Gold3.383 -0,3%
EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 39,3 Millionen zu

27.08.25 10:58 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 39,3 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten drei Banken eine Summe von 39,5 Millionen Dollar nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,58 (zuvor: 4,58) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 04:58 ET (08:58 GMT)