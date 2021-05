Vor Börsengang: Lucid Motors deckt sich mit Managern von Intel, Waymo und Co. ein

• Lucid Motors wird via SPAC an die Börse gehen• Lucid besetzt Führungsetage mit erfahrenen Fachkräften von bekannten Tech-Unternehmen• Erste Auslieferungen sollen im zweiten Halbjahr 2021 beginnen

Börsengang von Lucid Motors via SPAC

Bei Lucid Motors handelt es sich US-amerikanisches Automobilunternehmen, welches sich auf Luxus-Elektroautos spezialisiert hat. Da ein Börsengang in den USA bis zu zwei Jahren dauern kann, hat sich Lucid Motors dazu entscheiden, über eine SPAC an die Börse zu gehen. SPACs sind Mantelgesellschaften, die genau zum Zweck einer Fusion an die Börse gehen. Zuerst wird Kapital über einen Börsengang eingesammelt und im nächsten Schritt wird in die Übernahme eines Unternehmens investiert. Lucid Motors wird mit der SPAC Churchill Capital IV des früheren Citigroup-Managers Michael Klein fusionieren. Der Börsengang soll rund 4,4 Milliarden US-Dollar in die Kasse des Automobilunternehmens spülen. Auch nach der Fusion soll das Führungsteam um Lucid Motors-Gründer, -CEO und -CTO Peter Rawlinson das Unternehmen leiten. Rawlinson ist dafür bekannt, dass er der frühere Chefingenieur des Tesla Model S war.

Neue Führungskräfte aus anderen Tech-Unternehmen

Laut Yahoo Finance hat Lucid Motors zuletzt vier neue Führungskräfte verpflichtet. Darunter war unter anderem Sherry House, die zur neuen Finanzchefin ernannt wurde. House kommt von der Google-Tochter Waymo, welche sich auf autonomes Fahren spezialisiert hat. Hier war sie für Unternehmensentwicklung, Investitionen und externes Fundraising verantwortlich. Ihre 20 Jahre Berufserfahrung liegen hierbei zum einen Teil in der Automobil- und zum anderen in der Finanzbranche, womit sie für ihre neue Stelle bei Lucid Motors perfekt geeignet ist. Des Weiteren wird Margaret Burgraff zur Vizepräsidentin für die Software-Validierung. Burgraff blickt auf 25 Jahre Berufserfahrung in Technikunternehmen zurück, sie hat unter anderem für Intel und Apple gearbeitet. Sanjay Chandra wird neuer IT-Chef und hat vor seiner neuen Stelle bei Lucid für Xperi und PayPal gearbeitet. Mit Jeff Curry wurde außerdem noch jemand verpflichtet, der auf viele Jahre in der Automobilbranche zurückblicken kann. Curry wird neuer Marketing- und Kommunikationsvorstand und hat schon für Automobilhersteller wie AUDI, Ferrari und Land Rover gearbeitet.

Die Zukunft von Lucid Motors

Die Neueinstellungen wurden jetzt, einige Wochen vor Abschluss der Fusion verkündet. Durch die Fusion mit Churchill Capital wird Lucid Motors dann offiziell zu einem börsennotierten Unternehmen. Auch der saudische Staatsfonds PIF ist seit 2018 bei Lucid Motors beteiligt und hat das Unternehmen damals vor einer Pleite gerettet. Auch nach der Fusion wird der Staatsfonds größter Anteilseigner bleiben. Der Börsengang soll Lucid Motors das nötige Kapital zur Verfügung stellen, um mit der Produktion des vollelektrischen Fahrzeugs "Lucid Air" zu beginnen. Die ersten Auslieferungen sollen laut Lucid in der zweiten Jahreshälfte 2021 starten. Der "Lucid-Air" soll zuerst in Nordamerika verfügbar sein und in den Folgejahren auch in Europa und China. Ein zweites Fahrzeug, ein Luxus-SUV namens "Gravity" ist für das Jahr 2023 geplant. In der aktuellen Fabrik in Arizona können 30.000 Fahrzeuge im Jahr produziert werden, die Menge soll durch Erweiterungen der Fabrik aber über die nächsten Jahre auf bis zu 365.000 Einheiten pro Jahr anwachsen.

