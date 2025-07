Fachverlag Relx wächst im ersten Halbjahr - höhere Dividende geplant

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter RELX hat im ersten Halbjahr auch dank der Geschäfte mit informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools leicht zugelegt. Zudem wachse das Messe-Geschäft wieder stark, erklärte Konzernchef Erik Engstrom am Donnerstag bei der Vorlage von Halbjahreszahlen. Gegenwind kam allerdings von der Wechselkursseite. Die Dividende für die Aktionäre soll derweil steigen.

Der Umsatz des im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) notierten Unternehmens wuchs laut einer Mitteilung im Zeitraum von Januar bis Ende Juni im Jahresvergleich um zwei Prozent auf gut 4,7 Milliarden Pfund (5,4 Mrd Euro). Bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte betrug das Wachstum 7 Prozent. Der operative Gewinn stieg - wie von Analysten im Durchschnitt erwartet - um 4 Prozent auf 1,65 Milliarden Pfund.

Die Aktionäre sollen nun eine Zwischendividende von 19,5 Pence je Papier erhalten, sieben Prozent mehr als bisher. Ob das reicht, dem Aktienkurs frische Impulse zu liefern, wird sich zeigen. Nach einem Rekordhoch etwas über 4.200 Pence im Ende März war das Papier - auch im Zuge der von den USA losgetretenen internationalen Handelsstreitigkeiten - unter Druck geraten.

Der Kurs berappelte sich dann zwar, notierte mit zuletzt 3.895 Pence aber immer noch ein gutes Stück unter der Bestmarke./mis/zb

https://www.londonstockexchange.com/news-article/REL/relx-2025-interim-results/17149234

