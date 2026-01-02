DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.552 -0,2%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht Internet Computer: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust wäre bei einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren angefallen So viel Verlust wäre bei einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren angefallen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Familiennachzug: Bisher fast keine Visa für Härtefälle

03.01.26 10:45 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - In den ersten Monaten seit Aussetzung des Familiennachzugs für bestimmte Geflüchtete ist noch fast niemand als Härtefall anerkannt worden. Nach Angaben der Bundesregierung wurden zwar 2.586 solcher Härtefälle bei der Internationalen Organisation für Migration (IOM) angezeigt. Bis Mitte Dezember hat das Auswärtige Amt aber nur in zwei Fällen Visa erteilt. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Clara Bünger hervor.

Wer­bung

Die "Phase der Sachverhaltskonsolidierung"

Ende Juli war der Familiennachzug zu Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus in Deutschland für zunächst zwei Jahre gestoppt worden. Gemeint sind sogenannte subsidiär Schutzberechtigte, eine Kategorie, in die viele Menschen aus Syrien fallen. Nur in "Härtefällen" sollen sie noch Ehepartner, minderjährige Kinder und im Fall unbegleiteter Minderjähriger die Eltern nachholen dürfen.

Das Verfahren läuft nach Angaben der Bundesregierung so: Härtefälle werden bei der Internationalen Organisation für Migration angezeigt, mit deren Hilfe dann der Sachverhalt geprüft wird. Im Anschluss geht das Dossier ans Auswärtige Amt. Wie es in der Antwort auf Büngers Frage heißt, befinden sich die meisten der bei IOM angezeigten Fälle in der "Phase der Sachverhaltskonsolidierung" beim IOM. Im Auswärtigen Amt seien die Anzeigen von 90 Personen in der Prüfung.

Linke beklagt strikte Regeln

Die Bundesregierung versprach sich von der Aussetzung des Familiennachzugs die Entlastung bei Aufnahme und Integration. Bünger hat in der Vergangenheit kritisiert, die Regeln seien so streng gefasst, dass sich fast niemand auf darauf berufen könne. Geflüchtete Familien würden so auseinandergerissen.

Wer­bung

Subsidiären Schutz können Menschen erhalten, die zwar keine individuelle Bedrohung im Herkunftsland nachweisen können, dort aber allgemeine Gefahren für Leib und Leben fürchten müssen. Die Aussetzung des Familiennachzugs betrifft nur sie, nicht Asylberechtigte oder Menschen, die unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen./vsr/DP/he