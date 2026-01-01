DAX24.941 +0,3%Est505.917 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,65 +0,6%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.117 -0,1%Euro1,1708 -0,1%Öl62,07 +0,5%Gold4.458 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW SAP 716460 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt auf neue Rekordhochs -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächer: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung Tesla-Aktie schwächer: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung
Kupfer erklimmt neues Rekordniveau über 13.000 US-Dollar Kupfer erklimmt neues Rekordniveau über 13.000 US-Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FDP fordert zu Dreikönig mehr Risikobereitschaft

06.01.26 13:26 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Die FDP hat beim traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart zu mehr Veränderungs- und Risikobereitschaft in Deutschland aufgerufen, um den Wirtschaftsstandort zu erhalten und zu stärken. Die Freien Demokraten seien nicht mehr Teil eines Status-Quo-Lagers in Deutschland, sagte ihr Bundesvorsitzender Christian Dürr im Stuttgarter Opernhaus. "Die Freien Demokraten, sie wollen den Aufbruch für Deutschland endlich durchsetzen. Deswegen treten wir an, in Deutschland Politik zu machen."

Wer­bung

Generalsekretärin fordert Freiheit für Bürger und Unternehmen

Generalsekretärin Nicole Büttner prangerte die überbordende Bürokratie und die Regulierungswut in Deutschland an, die Unternehmen und Bürger in ihrer Entfaltung behinderten. Jeder müsse so frei wie möglich selbst über sein Leben entscheiden können, forderte sie. "Für alle da draußen, die was reißen wollen: Wir stehen an eurer Seite, nicht in eurem Weg." So entstehe Wohlstand, so werde das Aufstiegsversprechen eingelöst und so werde die Freiheit geschützt.

FDP steht vor schwierigem Wahljahr

Die FDP war bei der Bundestagswahl im Februar vergangenen Jahres mit 4,3 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. In Meinungsumfragen liegt die Partei bundesweit seitdem bei drei bis vier Prozent. Sie muss im März die beiden wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bestehen. Baden-Württemberg gibt für die Liberalen als Stammland, in Rheinland-Pfalz sitzen sie noch in der Landesregierung.

Im September werden neue Landesparlamente in Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Dort hat die FDP üblicherweise einen schwereren Stand./sk/DP/jha