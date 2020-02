AUDI-Aktie steigt leicht: Bei AUDI wohl viele Akten zu Dieselskandal 2015 vernichtet

Der digitale Wandel gelingt nur mit Spezialmetallen wie. Wie Sie als Anleger erfolgreich in dieinvestieren, verrät Rohstoff-Spezialist Mark Burridge im Online-Seminar am Donnerstag.

DAX schließt im Minus -- Daimler streicht wohl mehr Stellen als geplant -- Tesla-Aktie wieder im Rallymodus -- Bayer, thyssenkrupp, TeamViewer, ISRA VISION im Fokus

Aktivisten dringen in Pariser Blackrock-Zentrale ein. OPEC und Partner werden voraussichtlich Ölproduktion weiter kürzen. Geely: Führen Gespräche über Zusammenlegung mit Volvo Cars. Alibaba will unter dem Coronavirus leidenden Firmen zinsgünstige Kredite geben. Munich Re zu 'Sabine': Orkane können so teuer werden wie Hurrikane.