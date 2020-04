Erfolgreich: Telekom schließt Megafusion ab

€uro am Sonntag

Nun baut die Deutsche Telekom damit ihre Präsenz in den Vereinigten Staaten massiv aus. Es sei "ein historischer Tag in herausfordernden Zeiten für die Deutsche Telekom", sagte Vorstandschef Tim Höttges. Die neue Firma soll ebenfalls T-Mobile US heißen.

Für die Telekom ist es die größte jemals getätigte Transaktion, noch vor der Übernahme des US-Mobilfunkers Voicestream Anfang des Jahrtausends. Die neue T-Mobile US reicht mit 140 Millionen Kunden und 77 Milliarden Dollar Umsatz deutlich näher an die Platzhirsche AT&T und Verizon heran.

Die Firmenehe erfolgt über einen reinen Aktientausch im Verhältnis von elf Sprint-Aktien für eine Aktie der neuen T-Mobile US. Nach dem Aktientausch liegt die Beteiligung der Deutschen Telekom an der neuen T-Mobile bei rund 43 Prozent. Softbank wird an dem fusionierten Unternehmen etwa 24 Prozent halten, weniger als noch im April 2018 vorgesehen. Die Telekom kontrolliert zudem 67 Prozent der Stimmrechte.















