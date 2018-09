Modelle auf Vorrat: Einige Tesla-Kunden können ihr Model 3 sofort bekommen

Tesla 237,99 EUR -1,26% Charts

Wer eine Bestellung bei Tesla tätigt, nimmt teils enorme Wartezeiten in Kauf. US-Kunden müssen sich rund ein Vierteljahr in Geduld üben, bis die Order ihres Model 3 bedient wird. Außerhalb des Heimatmarktes warten Kunden sogar noch deutlich länger auf die Auslieferung des neuen Mittelklasse-Stromers von Tesla: Vorbesteller in Deutschland werden ihr Fahrzeug wohl nicht vor 2019 in Empfang nehmen können. Der Grund für die langen Wartezeiten sind insbesondere Verzögerungen beim Hochfahren der Produktion, aber auch die starke Nachfrage nach dem Elektroauto , mit dem Tesla die Tür zum Massenmarkt aufstoßen will.

Tesla bietet für einige Kunden "Sofortlieferung" an

Einem Pressebericht zufolge dürften einige Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada nun aber deutlich schneller an ihren neuen Model 3 kommen. Wie "Elektrek" berichtet, soll der Autobauer kürzlich reihenweise Vorbesteller der frühen Stunde per E-Mail kontaktiert haben. In dem Schreiben, aus dem das Medium zitiert, sollen Kunden darauf hingewiesen worden sein, dass Tesla einige Model 3-Varianten mit Heckantrieb lagernd habe und ihre Vorbestellung damit deutlich früher als erwartet ausgeliefert werden könnte. Dem Vernehmen ist für Kunden nun aber Eile geboten, denn die Modelle sollen nach dem Motto "First come - first serve" vergeben werden.

Einige Spezifikationen wohl unterschiedlich

Wer sein Fahrzeug so schnell wie möglich geliefert bekommen will, muss allerdings Kompromisse eingehen: Demnach sollen die Spezifikationen der lagernden Modell-Varianten möglicherweise nicht komplett den individuellen Vorbestellungen entsprechen. Für Kunden, die bei ihrer Order keine speziellen Ausstattungswünsche haben, sondern an der Basis-Version des Model 3 interessiert waren, dürfte das Tesla-Angebot aber durchaus interessant sein.

Will Tesla nur die Verkaufszahlen schönen?

Dabei hatte Tesla erst in der letzten Augustwoche das eigene Auslieferungsziel offenbar erneut verfehlt und statt der angepeilten 6.000 Fahrzeuge nur 4.300 Wagen vom Band rollen lassen. Dass Kunden nun kontaktiert werden, um ihre Vorbestellungen vorzeitig in echte Order umwandeln zu können, scheint vor diesem Hintergrund zumindest diskussionswürdig. Das Branchenprotal "Elektrek" hält daher eine "aggressive" Auslieferungsstrategie für möglich, mit deren Hilfe Tesla die Zielvorgabe für die Verkaufszahlen zum Quartalsende noch erreichen will. Leidtragende wären in diesem Fall die anderen Vorbesteller, bei denen es bis zur Auslieferung ihrer spezifischen Model 3-Variante zu weiteren Verzögerungen kommen könnte.



Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com