DAX24.774 +1,0%Est506.000 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,22 -6,8%Nas23.556 +0,4%Bitcoin66.814 +2,9%Euro1,1793 -0,5%Öl65,97 -6,7%Gold4.613 -5,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- US-Börsen drehen ins Plus -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold, Silber & Kryptos auf Talfahrt -- SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: Sonos stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Sonos stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026 Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

Flugsicherung: Vermeiden von Kondensstreifen nicht so einfach

02.02.26 15:31 Uhr

LANGEN (dpa-AFX) - Zur Vermeidung klimaschädlicher Kondensstreifen bei Verkehrsflugzeugen ist es nach Einschätzung der Deutschen Flugsicherung (DFS) noch ein weiter Weg. Es seien weitere Untersuchungen notwendig, teilte das bundeseigene Unternehmen nach Abschluss des vom Bund geförderten Forschungsprojekts D-KULT mit. Darin wurde untersucht, wie effektiv Luftmassen umflogen werden können, in denen sich besonders langlebige Streifen bilden.

Wer­bung

Kondensstreifen gelten als klimaschädlich, weil sie wie künstliche Wolken wirken und erheblich zur Erderwärmung beitragen. Sie bilden sich, wenn Wasserdampf aus Flugzeugtriebwerken auf kalte Luft trifft und zu Eiskristallen kondensiert. Diese Eiskristalle hängen sich an Rußpartikel, die ebenfalls von den Turbinen ausgestoßen werden. Besonders langlebig sind diese Streifen bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.

Mehrarbeit für Lotsen

Als nicht praktikabel habe sich erwiesen, die Flugzeuge während des Fluges um entsprechende Luftmassen herumzuleiten, teilte die DFS mit. Diese "rein taktischen" Umleitungen hätten erhebliche Mehrarbeit für die Lotsen und Kapazitätsverluste zwischen 20 und 60 Prozent im Luftraum mit sich gebracht.

Vielversprechender seien Ansätze zur strategischen Vermeidung durch klima-optimierte Flugpläne. Bei 100 Testflügen seien entsprechende Gebiete umflogen worden. Planung und Durchführung der Flüge seien aber sehr aufwändig gewesen, sodass sie bislang nicht auf den Regelbetrieb übertragbar seien.

Wer­bung

Die Auswirkungen der Umwege auf Treibstoffverbrauch und Klimabilanz würden derzeit noch vom Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) ausgewertet. Erste Berechnungen zeigten zwar Potenzial für positive Klimawirkungen, hätten aber gleichzeitig neue Fragen aufgeworfen. Zudem seien die zugrunde liegenden Wetter- und Klimadaten weniger robust als erwartet gewesen./ceb/DP/he