Evotec-Aktie gewinnt: Evotec verzeichnet neues Hoch seit September

Die Titel des Wirkstoffforschers zogen an nach der Meldung, dass dem Unternehmen Fördermittel zugeflossen sind. Im XETRA-Handel gewinnt die Evotec-Aktie zeitweise 2,63 Prozent auf 21,43 Euro.

1,7 Millionen US-Dollar wurden von dem philanthropischen Geldgeber Open Philanthropy gezahlt, damit EVOTEC die Entdeckung von RNA-basierten Therapien gegen Henipaviren vorantreiben kann.

Seit dem Mai-Tief von 15,38 Euro hat der Evotec-Kurs mittlerweile fast 40 Prozent zugelegt. Den im April bekannt gewordenenen Cyberangriff, in dessen Folge die Aktie wegen eines verspäteten Geschäftsberichts aus dem MDAX ausscheiden musste, wurde kursmäßig längst wieder ausgeglichen.

Wenn die Deutsche Börse an diesem Montag über ihre Index-Zusammensetzungen entscheidet, wird erwartet, dass Evotec in den Index der mittelgroßen Werte zurückkehrt. Da der Geschäftsbericht inzwischen vorliegt, steht einer Wiederaufnahme nichts mehr im Weg. Wirksam würde die Änderung dann am 19. Juni.

