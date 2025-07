EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag auf rotem Terrain

EVOTEC SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 6,15 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 6,15 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 6,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,25 EUR. Zuletzt wechselten 1.313.513 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 72,74 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,70 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,60 EUR.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 199,98 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,491 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

