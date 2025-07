EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 6,58 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 6,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,40 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.097.334 Stück gehandelt.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,35 Prozent. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 23,12 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,60 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 199,98 Mio. EUR – eine Minderung von 4,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 208,73 Mio. EUR eingefahren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,488 EUR ausweisen wird.

