EVOTEC SE Aktie News: Hausse bei EVOTEC SE am Nachmittag

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,2 Prozent auf 6,82 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 7,2 Prozent auf 6,82 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 6,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.322.177 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 25,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,60 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 199,98 Mio. EUR, gegenüber 208,73 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,19 Prozent präsentiert.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,488 EUR einfahren.

