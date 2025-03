Handel in Frankfurt: SDAX verliert am Mittag

ABOUT YOU-Aktie leichter: secunet ersetzt ABOUT YOU im SDAX

secunet-Aktie dennoch tiefer, ABOUT YOU-Aktie leicht im Plus: Zu niedriger Streubesitz - ABOUT YOU durch secunet im SDAX ersetzt

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Heute im Fokus

Xi Jinping wirbt bei BMW, Mercedes und Co. für Investitionen in China. Google liefert KI-Software an Lockheed Martin. Merck sichert sich Vermarktungsrechte für Pimicotinib. SAF-Holland will Geschäfte bedeutend ausbauen. GFT Technologies kauft eigene Aktien zurück. Porsche gibt Ausbaupläne für Teststrecke in Süditalien auf. Warburg Pincus verkauft wohl komplettes IONOS-Aktienpaket.