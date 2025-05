ANALYSE-FLASH: UBS senkt Wolters Kluwer auf 'Neutral' - Ziel bleibt 160 Euro

EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Wolters Kluwer von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren eingebracht

💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?

Axel Springer: So radikal muss Mathias Döpfner in der Zentrale sparen

Axel Springer board member resigns after accusing Politico of leftwing bias

Heute im Fokus

KRONES steigert Gewinn überproportional. Trump will mit neuer Chip-Strategie Abhängigkeit von Asien reduzieren. Merz und Trump signalisieren Kooperationsbereitschaft in Ukraine-Frage und Handelsstreit. VW startet Rückruf des ID. Buzz in den USA. Enel bestätigt Jahresausblick nach Gewinnplus im ersten Quartal.