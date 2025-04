Deutsche Bank AG

Wolters Kluwer Hold

12:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wolters Kluwer vor dem am 7. Mai erwarteten Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Hold" belassen. Analystin Silvia Cuneo erwartet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Medienwerten für Wolters Kluwer ein Konzernwachstum aus eigener Kraft von rund 5 Prozent. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet sie mit einem organischen Wachstum von 5,9 Prozent, was dem Bloomberg-Konsens und auch der Prognose des Dienstleisters für Fachinformationen von 6 Prozent entspreche./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 07:50 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com